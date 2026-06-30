كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق صاروخ فضائي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

سيئول-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، تأجيل إطلاق صاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب لأسباب تتعلق بالسلامة، ما أدى إلى تأجيل ما كان سيصبح أول إطلاق لمركبة رباعية المراحل مجمعة بالكامل.

ونقلت وكالة “يونهاب” عن الوزارة قولها: إنه تم إلغاء الإطلاق المخطط له للصاروخ الفضائي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث تم اكتشاف مجموعة من المشكلات أثناء الاستعدادات النهائية للإطلاق على أن يُعلن موعد جديد لاحقاً.

وكان من المقرر أن ينطلق صاروخ الفضاء “مير” في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم من منصة بحرية قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة جيجو ليمثل أول إطلاق تجريبي للصاروخ في مركبة رباعية المراحل مجمعة بالكامل، وذلك بعد سلسلة من التجارب التي أُجريت في عامي 2022 و2023، والتي قيّمت في كل منها تكوينات جزئية ثلاثية المراحل.

وتطوّر كوريا الجنوبية منذ عام 2021 مركبة إطلاق تعمل بالوقود الصلب، بهدف وضع أقمار صناعية صغيرة للمراقبة والاستطلاع في مدار منخفض يقل عن 500 كيلومتر، ضمن برنامج لتعزيز قدراتها المستقلة في مجال الأقمار الصناعية العسكرية، وتمتاز هذه الصواريخ ببنية أبسط وإمكانية التخزين الطويل، ما يتيح جاهزية سريعة للإطلاق.

ونجحت سيئول في وضع خمسة أقمار صناعية للاستطلاع في المدار على متن صواريخ “فالكون 9” التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية في تشرين الأول الماضي.

وتخطط كوريا الجنوبية في إطار برنامج “مير” لنشر ما يصل إلى 60 قمراً صناعياً صغيراً للتجسس في الفضاء محلياً بحلول عام 2030، لاستكمال مجموعتها المكونة من خمسة أقمار صناعية عسكرية أكبر حجماً للتجسس، وسيساعد ذلك في إنشاء شبكة مراقبة أكثر دقة لرصد أهداف الخصم، وتقليل الاعتماد على معلومات الأقمار الصناعية الأمريكية.