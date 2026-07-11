وفد عسكري أمريكي يبحث مع الجيش اللبناني آليات تنفيذ انسحاب إسرائيل من مناطق جنوب لبنان

بيروت-سانا

وصل وفد عسكري أمريكي إلى لبنان، اليوم السبت، لبحث آليات تنفيذ انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقة تجريبية في جنوب لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني فيها.

وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس: إن الوفد الأمريكي بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني، لبحث وضع آليات البدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها.

وفي السياق، قال مسؤول أمريكي في واشنطن: إن الجانبين دخلا مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، موضحاً أنه سيتم إطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام، فيما يجري حالياً إعداد خرائط لمناطق تجريبية إضافية والتخطيط لها.

وأضاف المسؤول: إن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” ستتولى تنسيق هذه العملية مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب التواصل مع الشركاء الدوليين للمساعدة في دعم الحكومة اللبنانية، لاستعادة سيادتها في هذه المناطق وعلى نطاق أوسع.

وكان لبنان وإسرائيل وقعا في واشنطن في السادس والعشرين من حزيران الماضي اتفاق الإطار الثلاثي، الذي يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من منطقتين تجريبيتين في لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.