الإطفاء الكويتية تسيطر على حريق في أحد المواقع إثر اعتداءات إيرانية دون إصابات

الكويت-في-سانا



تمكنت قوة الإطفاء العام في دولة الكويت، فجر اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد، إثر تعرضه لاستهداف ضمن الاعتداءات الإيرانية.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب، قوله في تصريح صحفي: إن ستة فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني تمكنت من السيطرة على حريق اندلع في أحد المواقع بالبلاد، إثر تعرضه لاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني الآثم على البلاد.



وأوضح أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها التعامل مع الحريق، حيث تمت عملية المكافحة والسيطرة عليه، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية واقتصار الخسائر على الماديات.



وتعرضت الكويت أمس الثلاثاء، لعدوان إيراني استهدف أراضيها، أدى إلى إصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة الكويتية، ووقوع أضرار مادية.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس، استهداف القوات الأمريكية لأهداف عسكرية في أنحاء إيران خلال موجة جديدة من الضربات، شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكنارك وأبو موسى وبندر عباس، رداً على الاعتداءات الإيرانية على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في حين عاود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الحصار على الملاحة البحرية الإيرانية.