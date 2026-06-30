الكونغو: عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا بلغ 1307 حالات

كينشاسا-سانا

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أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر مساء أمس الإثنين، أن ‏عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى1307 ‏حالات.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن السلطات المحلية قولها: “تم حتى الآن تسجيل ‌‏1307 حالات، منها 377 وفاة “، مضيفة: إنّ الحالات سُجلت في ثلاث ‏مقاطعات، هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.‏

‏ ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان ‏السلطات في الكونغو ‏الديمقراطية عن رصد أولى حالات ‏الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار ‏الماضي، ما تسبب ‏بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل ‌‏علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو ‏الصحة من نقص حاد ‏في المعدات الوقائية الأساسية ‏كالقفازات والكمامات‎.‎