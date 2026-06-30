الكونغو: عدد الإصابات المؤكدة بإيبولا بلغ 1307 حالات

كينشاسا-سانا
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت متأخر مساء أمس الإثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى1307 حالات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن السلطات المحلية قولها: “تم حتى الآن تسجيل 1307 حالات، منها 377 وفاة “، مضيفة: إنّ الحالات سُجلت في ثلاث مقاطعات، هي إيتوري وكيفو الشمالية وكيفو الجنوبية.
ويُعتقد أن الفيروس بدأ بالانتشار قبل أشهر من إعلان السلطات في الكونغو الديمقراطية عن رصد أولى حالات الإصابة رسمياً في الـ 15 من أيار الماضي، ما تسبب بتعريض العديد من الكوادر الطبية لخطر العدوى قبل علمهم بوجود المرض، في وقت يشتكي فيه مسؤولو الصحة من نقص حاد في المعدات الوقائية الأساسية كالقفازات والكمامات.