سلطنة عُمان تدين الاعتداء الإيراني على البحرين وتدعو إلى تغليب الحوار

مسقط-سانا

أدانت وزارة الخارجية العُمانية الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي مملكة البحرين، ودعت إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت الوزارة، في بيان على منصة “إكس”، اليوم الأحد، عن إدانة سلطنة عُمان الاستهداف العسكري الذي طال أراضي مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المملكة في كل ما من شأنه صون أمنها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها.

وجددت سلطنة عُمان رفضها التام لكل الأعمال التي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة، داعيةً إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية دعماً للجهود الجارية الرامية إلى إحلال السلام.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد أدانت، في وقت سابق اليوم، تجدد الاعتداء على أراضيها، باستهدافها بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، معتبرةً ذلك تمادياً خطيراً واعتداءً ممنهجاً على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.