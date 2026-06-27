الجامعة العربية ترحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

القاهرة-سانا‏

رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق الإطاري ‏الموقّع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مؤكداً أنه يُشكّل خطوةً مهمةً ‏على صعيد استعادة الدولة اللبنانية قدرتها على بسط سيادتها على كامل ‏ترابها الوطني، والوصول إلى انسحاب إسرائيلي كامل ونهائي من الجنوب ‏اللبناني.‏

وذكرت جامعة الدول العربية في بيان، أن أبو الغيط أشار خلال اتصال ‏هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى أن الاتفاق يفتح الطريق ‏أمام عودة النازحين إلى ديارهم واستعادة الأسرى، ويمكّن الحكومة اللبنانية ‏من حشد جهود دولية لإعادة إعمار الجنوب.‏

وأكد أبو الغيط دعم كل الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل ‏الحفاظ على الأمن والاستقرار، وترسيخ السيادة على كل الأراضي ‏اللبنانية، معرباً عن تضامن الجامعة العربية التام مع لبنان، واستعدادها ‏الكامل للقيام بمسؤولياتها تجاهه، في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها.‏

وفي الوقت ذاته، حذّر الأمين العام للجامعة العربية من مواصلة إسرائيل ‏سياساتها المستفزة ونهجها العدواني للتنصّل من أي تعهدات ونسف فرص ‏تنفيذ الاتفاق، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي ‏ووقوف اللبنانيين خلف الدولة والحكومة صفاً واحداً في مواجهة المحاولات ‏المستميتة لبث الفتنة وتهديد السلم الأهلي في البلاد.‏

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وكان لبنان وإسرائيل وقعا أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقاً إطارياً ‏عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية.‏