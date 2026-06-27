الجامعة العربية ترحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل

القاهرة-سانا
رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالاتفاق الإطاري الموقّع بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مؤكداً أنه يُشكّل خطوةً مهمةً على صعيد استعادة الدولة اللبنانية قدرتها على بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني، والوصول إلى انسحاب إسرائيلي كامل ونهائي من الجنوب اللبناني.
وذكرت جامعة الدول العربية في بيان، أن أبو الغيط أشار خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إلى أن الاتفاق يفتح الطريق أمام عودة النازحين إلى ديارهم واستعادة الأسرى، ويمكّن الحكومة اللبنانية من حشد جهود دولية لإعادة إعمار الجنوب.
وأكد أبو الغيط دعم كل الخطوات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار، وترسيخ السيادة على كل الأراضي اللبنانية، معرباً عن تضامن الجامعة العربية التام مع لبنان، واستعدادها الكامل للقيام بمسؤولياتها تجاهه، في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها.
وفي الوقت ذاته، حذّر الأمين العام للجامعة العربية من مواصلة إسرائيل سياساتها المستفزة ونهجها العدواني للتنصّل من أي تعهدات ونسف فرص تنفيذ الاتفاق، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تماسك الوضع الداخلي ووقوف اللبنانيين خلف الدولة والحكومة صفاً واحداً في مواجهة المحاولات المستميتة لبث الفتنة وتهديد السلم الأهلي في البلاد.
وكان لبنان وإسرائيل وقعا أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقاً إطارياً عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية.