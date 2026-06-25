المغرب يلغي “الساعة الإضافية” نهائياً ويعود إلى توقيت غرينيتش

الرباط-سانا

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس، إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي بشكل نهائي والعودة إلى التوقيت المعتمد على توقيت غرينيتش، بدءاً من نهاية فصل الصيف، في خطوة تأتي استجابة لمطالب شعبية متزايدة وانتقادات متواصلة بشأن تداعيات الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمواطنين.



ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش قوله: إن القرار جاء عقب مشاورات واجتماعات حكومية، مؤكداً أنه يهدف إلى مواءمة التوقيت الرسمي للبلاد مع احتياجات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.



وكان المغرب يعتمد نظام التوقيت الصيفي على مدار العام من خلال تقديم عقارب الساعة بإضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، مع استثناء شهر رمضان الذي كانت تُعاد خلاله الساعة إلى توقيت غرينيتش لتيسير مواعيد الصيام والعبادات.



ويأتي هذا القرار بعد فترة طويلة من اعتماد الساعة الإضافية، التي كانت محل جدل واسع بين مختلف فئات المجتمع، بالنظر إلى تأثيرها على نمط الحياة اليومي، سواء بالنسبة للتلاميذ أو الموظفين.