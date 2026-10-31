ترامب: لن نشن ضربات على إيران قبل الانتخابات

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تشن ضربات على إيران قبل موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مجدداً اعتقاده بأن الحرب ستنتهي قريباً، ومشدداً على أن الأولوية تتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.

ونقلت شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية عن ترامب قوله ليل أمس الجمعة، في تصريحات أدلى بها قبيل الانتخابات: إن واشنطن لن تنفذ ضربات على إيران قبل موعدها، دون أن يوضح الآلية التي قد تقود إلى إنهاء الحرب.

الوساطة القطرية

وفي سياق متصل، عاد وفد من الوسطاء القطريين إلى طهران، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما نقلته الشبكة عن مصادر مطلعة، أشارت إلى أن الاتصالات تجري بالتنسيق مع واشنطن، فيما تواصل الدوحة مساعيها لدفع عملية التفاوض.

وتسعى واشنطن إلى إدراج الملف النووي ضمن مسار المفاوضات، في حين تطالب طهران برفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية وإنهاء القيود المفروضة على موانئها، قبل إحراز أي تقدم في المحادثات.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية وسط جهود إقليمية ودولية متواصلة لإحياء المفاوضات والتوصل إلى ترتيبات تفضي إلى إنهاء الحرب، وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.