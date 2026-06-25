تضامن عربي ودولي واسع مع فنزويلا إثر الزلزالين العنيفين.. ودعوات أممية لدعم عاجل للمتضررين

عواصم-سانا

توالت المواقف التضامنية على الصعيدين العربي والدولي مع جمهورية فنزويلا، إثر الزلزالين العنيفين اللذين وقعا فيها مساء أمس، وأسفرا عن خسائر مادية وبشرية وأضرار في البنية التحتية، معربة عن دعمها الكامل ومساندتها للشعب الفنزويلي، وسط دعوات لتقديم دعم دولي عاجل للمتضررين.

الأمم المتحدة

دعت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إيمي بوب، إلى تقديم دعم دولي عاجل لفنزويلا عقب تعرضها لزلزال مزدوج.

وأوضحت أن المنظمة الدولية للهجرة تتحرك مع شركائها لتقييم الاحتياجات وتقديم الدعم للمتضررين، مشددةً على أن الدعم الدولي العاجل يعد أمراً بالغ الأهمية من أجل عمليات الاستجابة والإغاثة.

السعودية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، إثر الزلزال الذي تعرضت له المدن الساحلية غرب العاصمة كراكاس، وأسفر عن وفاة وإصابة وفقدان عددٍ من الأشخاص.

قطر

من جهته بعث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ونائبه عبدالله بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن برقيات تعزية إلى الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة فنزويلا بالإنابة، في ضحايا الزلزالين اللذين ضربا بلادها، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

تركيا

في السياق نفسه أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه للشعب الفنزويلي إثر الزلزال المزدوج الذي تعرضت له البلاد، مؤكداً تضامن تركيا وموقفها الداعم للأصدقاء الفنزويليين في هذه الأيام الأليمة والعصيبة.

لبنان

وعبرت وزارة الخارجية اللبنانية عن عمق حزن لبنان وتعازيه وتضامنه الصادق مع فنزويلا وشعبها في هذه المحنة الأليمة.

الأردن

بدورها أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مؤكدةً، تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع حكومة وشعب فنزويلا في هذا المصاب الأليم.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها تعمل على حشد مساعدات لفنزويلا، عقب الزلزالين القويين اللذين ضربا ‏البلاد، مؤكدةً أنها على اتصال بالسلطات الفنزويلية في هذا الشأن.

وضرب زلزالان قويان فنزويلا أمس الأربعاء، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على التوالي على ‏مقياس ريختر، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أسفرا في حصيلة أولية عن مقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 700 آخرين، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة ‏الطوارئ في البلاد.‏