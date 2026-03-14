هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف مقر السفارة الأميركية في بغداد

بغداد-سانا

استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مقر السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم السبت.

وأفاد مسؤول أمني عراقي لوكالة فرانس برس، بأن “مسيرة أصابت السفارة”؛ ما تسبب بتصاعد الدخان الأسود فوق المجمع الدبلوماسي.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة من الضربات التي استهدفت ميليشيا حزب الله العراقية، وأسفرت عن مقتل شخصين في بغداد.

وأوضح مسؤول أمني أن صاروخاً استهدف مبنى يستعمل كمقرّ للميليشيا؛ ما أدّى إلى مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين، فيما استهدف صاروخ آخر سيارة تقلّ أحد عناصرها في منطقة النهروان شرق بغداد ما أدى إلى مقتله.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة منذ الـ 28 من شباط الماضي هجمات على إيران، التي ترد بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، وتقوم بالاعتداء على دول عدة في المنطقة.

ومنذ بدء هذه الحرب، استُهدفت في العراق مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي.