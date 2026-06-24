انقطاع واسع للكهرباء في شمال غرب فرنسا

باريس-سانا

انقطع التيار الكهربائي عن نحو 68 ألف منزل شمال غرب فرنسا، في حادث يُعد الأول من نوعه خلال موجة الحر الحالية.



ونقلت وكالة فرانس برس عن محافظة فينيستير الساحلية قولها: إن الانقطاع نجم عن عطل في إحدى المحولات الكهربائية على الشبكة، ومرتبط مباشرة بالحرارة الشديدة التي تشهدها المنطقة.

ووقع العطل مساء أمس الثلاثاء في بلدة إرغ-غابيريك قرب مدينة كيمبير في إقليم بريتاني، ما أدى إلى اضطراب واسع في شبكة الكهرباء المحلية، وبلغ عدد المتأثرين بالانقطاع نحو 106 آلاف شخص.

وأفادت شركتا تشغيل الشبكة “ار تي اي” و”إينيديس” بأن فرق الصيانة عملت على إصلاح العطل، إلا أن استعادة التيار بالكامل لن تتم قبل نهاية اليوم الأربعاء على أقرب تقدير.

وتُعدّ فينيستير واحدة من 58 مقاطعة فرنسية مشمولة بالإنذار الأحمر الأعلى بسبب موجة الحر الشديدة الأربعاء، حيث من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 39 و41 درجة مئوية من بريتاني إلى منطقة باريس.

وأعلنت السلطات الفرنسية وفاة 18 شخصاً بينهم طفلان، جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب أوروبا الغربية، إضافة إلى وفاة 40 شخصاً غرقاً، بينما حذرت هيئات الأرصاد من أن الأيام المقبلة قد تشهد مستويات حرارة غير مسبوقة في عدة بلدان أوروبية.