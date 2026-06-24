تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا في فرنسا

باريس-سانا

أعلنت فرنسا اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها لدى طبيب عائد من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تشهد تفشياً وبائياً واسع النطاق.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان: “نؤكد اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا على الأراضي الفرنسية”، موضحةً أن الحالة سُجلت في البر الرئيسي للبلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الجمعة الماضي إصابة 75 من العاملين في القطاع الطبي بالفيروس في الكونغو الديمقراطية، توفي منهم 17 كادراً منذ بدء التفشي الحالي، في وقت أطلقت فيه مفوضية اللاجئين نداءً عاجلاً لجمع 14 مليون دولار لتمويل خطط الاستجابة والتأهب الطارئة بين تموز وتشرين الثاني المقبلين.