مقتل 7 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكالة الوطنية للإعلام

بيروت-سانا

قتل سبعة أشخاص اليوم السبت، وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية جديدة طالت عدة بلدات في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال استهدف منزلاً في بلدة اللويزة في إقليم التفاح بقضاء جزين، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

كما قُتل شخصان، جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة على سيارة على طريق كفردجال – النبطية.

وفي السياق ذاته، قتل اليوم السبت شخصان جراء غارة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية منتصف ليل الخميس – الجمعة على بلدة شوكين في قضاء النبطية.

وكان 13 شخصاً قد قُتلوا مساء أمس الجمعة، وأصيب العشرات بجروح، جراء غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الجمعة ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2618 قتيلاً و8094 جريحاً.

