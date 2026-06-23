مضيق هرمز يسجل أعلى حركة ملاحة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط

بروكسل-سانا

أظهرت بيانات نشرتها منصة “كبلر” المتخصصة في تتبع حركة السفن عالمياً اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً غير مسبوق في حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.



وأوضحت المنصة وفقاً لما ذكرت “فرانس برس” أن 36 سفينة شحن على الأقل عبرت مضيق هرمز أمس الإثنين، مسجلة بذلك رقماً قياسياً في حركة الملاحة البحرية منذ بداية الحرب في نهاية شباط الماضي.



ويأتي هذا الارتفاع بعد أيام من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي مهّدت لإعادة فتح المضيق.



ويمثل هذا العدد نحو ثلث حركة العبور قبل اندلاع الحرب، حيث يمر عبر المضيق عادة ما يقارب 120 سفينة يومياً.



وكانت حركة الملاحة تراجعت بشكل حاد إلى أقل من عشر سفن يومياً منذ أن أغلقت إيران المضيق فعلياً في الأول من آذار الماضي، لكن منذ الـ 15 من حزيران الجاري ارتفع متوسط العبور إلى 21 سفينة يومياً، ووصل إلى 27 سفينة خلال الأيام الخمسة الماضية، قبل أن يسجل قفزة كبيرة أمس الإثنين.

يذكر أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا في الـ 18 من الشهر الجاري مذكرة ‏تفاهم ‏بوساطة ‏باكستانية، تتضمن معالجة عدد من ‏القضايا العالقة، وفي ‏مقدمتها ‏تثبيت وقف العمليات ‏العسكرية، وضمان أمن الملاحة في مضيق ‏هرمز، ‏ضمن مسار يهدف ‏إلى إنهاء الحرب ‏التي اندلعت في الثامن ‏والعشرين من ‏شباط الماضي.