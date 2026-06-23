مقتل 20 شخصاً في هجوم بولاية بلاتو وسط نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت الشرطة في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا اليوم الثلاثاء، أن 20 شخصاً قتلوا في هجوم وقع هذا الأسبوع في منطقة بوكوس، وهو أحدث هجوم في منطقة تعاني من الهجمات المسلحة رغم عمليات الانتشار الأمني المتكررة وتعهدات الحكومة بوقف هذه الهجمات.

ونقلت وكالة رويترز عن ألفريد ألابو المتحدث باسم شرطة بلاتو قوله: إن عناصر الشرطة، بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، اشتبكت مع المهاجمين في معركة عنيفة في وقت مبكر يوم الأحد الماضي قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأضاف المتحدث: إن 18 شخصاً قتلوا في مكان الحادث، وتوفي اثنان آخران لاحقاً في المستشفى.

وقُتل 21 مزارعاً على الأقل أمس الإثنين، وأُصيب عدد آخر بجروح، جراء هجوم شنه مسلحون على قرية في الولاية ذاتها وسط نيجيريا.