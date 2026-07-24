الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز

جنيف-سانا
دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الدول الفاعلة في الشرق الأوسط إلى المساعدة في إجلاء وإعادة نحو 6 آلاف بحّار عالقين في مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق المضيق، إلى أوطانهم.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شابيا مانتو المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قولها للصحفيين في جنيف: “إن تورك حضّ الدول ومالكي السفن وكل الأطراف الفاعلة على العمل بشكل عاجل لضمان حماية البحارة العالقين والذين يواجهون أزمة إنسانية وحقوقية خطيرة، من خلال تقديم الدعم القنصلي وإيصال الإمدادات الحيوية وتسهيل إجلائهم وإعادتهم لأوطانهم بسلام”.
وأضافت مانتو: “إنّ الهجمات ضد السفن المدنية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف، فالسفن محمية بموجب القانون الدولي الإنساني”، وحذّرت من أنّ البحارة ما زالوا عرضة للأعمال العدائية مع استمرار الهجمات الدامية في المضيق، ويواجهون خطر الموت أو التعرض للأذى، وقد تم الإبلاغ عن مقتل 17 بحاراً منذ اندلاع الحرب نهاية شباط الماضي”.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مالكي بعض السفن قد تخلوا عن البحارة العالقين في المياه، وتركوهم دون دعم ودون إعادتهم إلى أوطانهم أو دفع أجورهم، بما يشمل تسع سفن على الأقل تضم 93 شخصاً.
وكانت المنظمة البحرية الدولية أعلنت أن 6 آلاف بحّار على الأقل عالقون على متن مئات السفن في المضيق، وليس بمقدورهم الإخلاء أثناء وقف إطلاق النار، كما أن مصير بحارة كثيرين آخرين لا يزال مجهولاً.
واستؤنفت هذا الشهر الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في نهاية شباط الماضي، بعد وقفٍ لإطلاق النار لم يدم سوى بضعة أسابيع.