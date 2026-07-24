الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز

جنيف-سانا‏

دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الدول الفاعلة في الشرق الأوسط إلى المساعدة في ‏إجلاء وإعادة نحو 6 آلاف بحّار عالقين في مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق ‏الأوسط وإغلاق المضيق، إلى أوطانهم.‏

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن شابيا مانتو المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي ‏لحقوق الإنسان فولكر تورك قولها للصحفيين في جنيف: “إن تورك حضّ الدول ومالكي ‏السفن وكل الأطراف الفاعلة على العمل بشكل عاجل لضمان حماية البحارة العالقين والذين يواجهون أزمة إنسانية وحقوقية خطيرة، من خلال تقديم الدعم القنصلي وإيصال ‏الإمدادات الحيوية وتسهيل إجلائهم وإعادتهم لأوطانهم بسلام”.‏

وأضافت مانتو: “إنّ الهجمات ضد السفن المدنية غير مقبولة، ويجب أن تتوقف، ‏فالسفن محمية بموجب القانون الدولي الإنساني”، وحذّرت من أنّ البحارة ما زالوا عرضة ‏للأعمال العدائية مع استمرار الهجمات الدامية في المضيق، ويواجهون خطر الموت أو ‏التعرض للأذى، وقد تم الإبلاغ عن مقتل 17 بحاراً منذ اندلاع الحرب نهاية شباط ‏الماضي”.‏

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن مالكي بعض السفن قد تخلوا عن البحارة ‏العالقين في المياه، وتركوهم دون دعم ودون إعادتهم إلى أوطانهم أو دفع أجورهم، بما ‏يشمل تسع سفن على الأقل تضم 93 شخصاً.‏

وكانت المنظمة البحرية الدولية أعلنت أن 6 آلاف بحّار على الأقل عالقون على متن ‏مئات السفن في المضيق، وليس بمقدورهم الإخلاء أثناء وقف إطلاق النار، كما أن مصير ‏بحارة كثيرين آخرين لا يزال مجهولاً.‏

واستؤنفت هذا الشهر الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في نهاية شباط ‏الماضي، بعد وقفٍ لإطلاق النار لم يدم سوى بضعة أسابيع.‏