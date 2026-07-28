زلزال قوي يضرب جنوب اليابان دون تأثير على المحطات النووية

زلزال زلزال قوي يضرب جنوب اليابان دون تأثير على المحطات النووية

طوكيو-سانا

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالاً بلغت شدته 7.1 درجات على مقياس ريختر ضرب اليوم الثلاثاء محافظة كوماموتو جنوب اليابان.

وأوضحت الوكالة أن شدة الزلزال بلغت المستوى السابع على المقياس الياباني في المناطق الأكثر تضرراً، كما أصدرت تحذيراً من أمواج تسونامي على سواحل بحر أرياكي وبحر ياتسوشيرو.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن شركة كيوشو للطاقة الكهربائية قوللها إنها لم تسجل أي خلل في محطتي غينكاي النووية بمحافظة ساغا وسينداي النووية بمحافظة كاغوشيما، وأن مستويات الإشعاع حول المحطتين لم تشهد أي تغير جراء الزلزال.

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