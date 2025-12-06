قطر ترعى اتفاقاً تاريخياً بين كولومبيا وجيش غايتانيستا لإنهاء النزاع المسلح

الدوحة-سانا

أعلنت قطر اليوم عن توقيع “اتفاق ترسيخ الالتزام بالسلام” بين حكومة كولومبيا وجماعة “إي جي سي” المسلحة الكولومبية المعلنة ذاتياً، وذلك بعد إجراء جولتين من الوساطة استضافتها الدوحة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن مراسم التوقيع جرت بحضور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الدوليين، من بينهم أندرياس كرافيك وزير الدولة بوزارة الخارجية النرويجية، وتيم إندرلين مساعد وزير الخارجية السويسري، ولبيرتو أوثيلاي مساعد وزير الخارجية الإسباني.

ووفق الوكالة فإن الاتفاق يهدف إلى ترسيخ التوافق بين الطرفين، وتأكيد التزامهما بتخفيف معاناة المدنيين، وإنهاء النزاع المسلح، وفتح مسار نحو بناء سلام دائم ومستدام في كولومبيا.

بدورها أعربت وزارة الخارجية القطرية عن تقديرها للروح الإيجابية التي أظهرها الطرفان خلال المحادثات، مؤكدة أهمية التزام جميع الأطراف بإنجاح عملية السلام، كما وجهت الشكر للشركاء الدوليين، ولا سيما النرويج وإسبانيا وسويسرا، على دعمهم المتواصل لجهود الوساطة.

وتعتبر “إي جي سي” أكبر جماعة مسلحة في كولومبيا، يبلغ قوام مقاتليها نحو 7500 مقاتل، وتشكل أحد التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه الحكومة الكولومبية، وسعى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو منذ انتخابه عام 2022، إلى التفاوض مع مختلف الجماعات المسلّحة على نزع السلاح.