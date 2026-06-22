روسيا تغلق مطارات موسكو مؤقتاً عقب اعتراض مسيّرات

موسكو-سانا

أعلنت سلطات الطيران الروسية، اليوم الإثنين، إغلاق مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة، عقب اعتراض عدد من الطائرات المسيّرة في أجواء العاصمة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين قوله: إن الدفاعات الجوية دمرت 59 طائرة مسيّرة خلال الهجوم، دون تحديد مصدرها بشكل مباشر.

وأشارت السلطات إلى أن الإجراءات الاحترازية أدت إلى تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطارات العاصمة، قبل أن يعاد فتحها لاحقاً.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عن هجمات بطائرات مسيّرة في إطار التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا، دون صدور تأكيد رسمي يحدد الجهة المسؤولة عن إطلاقها.

وكان مصدر أمني أوكراني أعلن، في الـ 12 من حزيران الجاري، أن كييف تسعى للحصول على تمويل عسكري إضافي بقيمة 20 مليار دولار من حلفائها الأوروبيين، بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة روسيا.