هيئة العناية بالحرمين تطوّر لوحات إرشادية لتسهيل تحديد مواقع الحجاج

الرياض-سانا

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطوير لوحات الإرشاد المكاني، لتسهيل تنقّل الحجاج داخل المسجد الحرام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن الهيئة قولها: إن أعمال التطوير شملت تحديث محتوى اللوحات بناءً على التعديلات والتحسينات المستمرة في الخدمات والمرافق داخل المسجد الحرام، بما يضمن دقة المعلومات المقدمة ومواكبتها للتغييرات الميدانية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز منظومة الإرشاد المكاني ورفع كفاءتها، عبر توفير معلومات واضحة ومحدثة تساعد الزوار على تحديد مواقعهم والتنقّل بفاعلية، وخاصة في أوقات الذروة.

كما تسهم اللوحات في تقليل الازدحام الناتج عن الاستفسارات، وتوجيه الحشود بشكل أكثر انسيابية، بما يدعم الجهود التنظيمية داخل المسجد الحرام.

وانطلق قطار المشاعر المقدسة في وقت سابق اليوم، في أولى رحلاته لموسم الحج لعام ‌‏1447هـ، من أجل خدمة الحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى ‏وعرفات ومزدلفة، عبر منظومة متكاملة تضم (9) محطات.