هيئة بريطانية: ناقلة تبلغ عن اقتراب زورق على متنه مسلحون جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأحد، أن ناقلة أبلغت عن اقتراب زورق صغير على متنه 5 مسلحين على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية.

ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة قولها: “إن المسلحين بدا أنهم يحاولون صعود السفينة، ما دفع الناقلة إلى المراوغة وتغيير مسارها بعيداً عن الزورق”، مشيرة إلى أن “السفينة واصلت رحلتها إلى الميناء التالي وسط تقارير عن أنها وطاقمها بخير”، في حين تجري السلطات تحقيقاً في الواقعة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في الـ 13 من حزيران الجاري، تعرض ناقلة لإصابة بمقذوف ‏مجهول في الجانب الأيسر ‏من مقدّمتها، وذلك ‏قبالة سواحل سلطنة عُمان‎.