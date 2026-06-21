إخماد حريق في مصفاة جالفستون باي بولاية تكساس الأمريكية

هيوستن-سانا



أخمدت فرق الإطفاء الأمريكية اليوم الأحد حريقاً اندلع في محطة التوليد المشتركة التي توفر الطاقة الكهربائية لمصفاة “جالفستون باي” التابعة لشركة “ماراثون بتروليوم” في مدينة تكساس سيتي بولاية تكساس جنوب وسط الولايات المتحدة.



ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الشركة خيري جمالي قوله: “إن طواقم الإطفاء التابعة للمصفاة سيطرت على الحريق الصغير فور اندلاعه”، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، فيما لم يكشف عن حجم الأضرار المادية أو تحديد الوحدة الدقيقة التي تأثرت بالنيران.



وتُعد مصفاة “جالفستون باي” ثاني أكبر مصفاة في العالم، حيث تبلغ طاقتها التكريرية نحو 631 ألف برميل يومياً، وتلعب دوراً حيوياً في إمدادات الطاقة والوقود للأسواق المحلية والدولية.