الصين تعارض فرض عقوبات أمريكية على بعض مؤسساتها البحثية

بكين-سانا



أعربت الصين اليوم الأربعاء عن استيائها ومعارضتها لإدراج وزارة الدفاع الأمريكية بعض المؤسسات البحثية الصينية على قائمة العقوبات.



ونقلت وكالة “شينخوا” عن متحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله “إن الصين ستتخذ إجراءات لازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمؤسسات البحثية الصينية وضمان بيئة سليمة للتبادلات والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا”.



وكانت الصين دعت أول أمس الولايات المتحدة إلى التوقف عن تشويه سمعة شركات الذكاء الاصطناعي الصينية والتهديد بفرض عقوبات عليها والعمل لتحقيق الاستقرار في علاقتهما رغم المنافسة في مجالات التجارة والتكنولوجيا.



يذكر أن الصين والولايات المتحدة اتفقتا خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في أيار الماضي، على تشكيل مجالس للتجارة والاستثمار، في خطوة ساهمت في تهدئة التوترات التجارية بعد فرض واشنطن رسوماً إضافية، وفرض بكين قيوداً على صادرات بعض المعادن الأرضية النادرة.