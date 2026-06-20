إصابة 9 أشخاص بصاعقة برق خلال مهرجان لكرة اليد في ألمانيا

برلين-سانا

أصيب تسعة أشخاص، جراء صاعقة برق ضربت موقعاً للتخييم ضمن فعاليات مهرجان لكرة اليد في مدينة راستات بولاية بادن فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا.

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن الشرطة، اليوم السبت، قولها: إن الحادث وقع في منطقة نيدربول، حيث كان المشاركون يقيمون في خيام داخل ملعب رياضي يستضيف فعاليات المهرجان، لافتةً إلى وجود طفل يبلغ من العمر 13 عاماً بين المصابين.

وفي حادث منفصل، أصيبت امرأة بجروح طفيفة، إثر صاعقة برق ضربت ملعباً رياضياً في مدينة مونزينغن بولاية بادن-فورتمبيرغ، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك تسببت عواصف رعدية شديدة وأمطار غزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في ولاية راينلاند بالاتينات غربي ألمانيا، فيما كانت منطقة راين لان الأكثر تضرراً من الأحوال الجوية القاسية.

ووفق السلطات المحلية، ارتفعت منسوبات المياه في عدد من الأنهار والجداول بشكل حاد خلال ساعات قليلة، ما أدى إلى فيضانات وصفت بأنها من الأحداث التي تتكرر مرة كل 50 عاماً.

وتضررت منطقة كاتزينيلنبوجن بشكل خاص، حيث أُلغيت فعالية سوق تاريخي بسبب مخاطر الفيضانات، كما أُخلي مخيم كإجراء احترازي.

وتشهد ألمانيا خلال فصل الصيف عواصف رعدية متكررة قد تتسبب بصواعق وفيضانات محلية، ما يدفع السلطات إلى إصدار تحذيرات متكررة للمشاركين في الأنشطة الخارجية والتجمعات المفتوحة.