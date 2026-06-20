الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد في مدينة الأبيض ‏السودانية‎ ‎

نيويورك-سانا‌‌‎ ‎

جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ‏في ‏مدينة الأبيض الواقعة وسط ولاية شمال كردفان في ‏السودان، ‏ومنع تكرار ما شهدته مدينة الفاشر غرب البلاد، ‏داعيةً جميع ‏الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لخفض التصعيد‎.‎

وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك ‏وفق ‏مركز أخبار الأمم المتحدة، أن المبعوث الشخصي ‏للأمين العام ‏إلى السودان، بيكا هافيستو، شدد خلال ‏اتصال مع قائد قوات ‏الدعم السريع السودانية محمد ‏حمدان دقلو على ضرورة تجنب ‏أي خطوات قد تزيد من ‏تدهور الوضع الإنساني في ولاية شمال ‏كردفان‎.‎

وأضاف: إن هافيستو دعا أطراف النزاع إلى التركيز على ‌‏الحوار لإنهاء الحرب، كما بحث التطورات السياسية ‏الأخيرة ‏وجهود اللجنة الخماسية الهادفة إلى تسهيل ‏التواصل مع ‏الأطراف السودانية‎.‎

وأشار دوجاريك إلى استمرار هجمات المسيّرات ‏وصعوبة ‏الوصول إلى المنطقة، مؤكداً أن الأمم المتحدة ‏وشركاءها ‏الإنسانيين يواصلون إيصال المساعدات ‏الغذائية والإغاثية إلى ‏السكان والنازحين في المنطقة‎.‎

وطالبت الأمم المتحدة أول أمس، بوقف الهجوم العسكري ‌‏الوشيك الذي تعتزم قوات الدعم السريع شنه على مدينة ‏الأبيض ‏الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان بالسودان، ‏محذرةً من ‏عواقب كارثية على المدنيين في حال استمرار ‏التصعيد ‏العسكري‎.‎

يذكر أن قوات الجيش السوداني تخوض مواجهات ‏واشتباكات ‏مسلحة مع قوات الدعم السريع المتمردة منذ ‏نيسان 2023، ما ‏أدى إلى مقتل آلاف السكان وإصابة ‏وتشريد الملايين داخل ‏البلاد وخارجها.‏