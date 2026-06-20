الأمم المتحدة تدعو لخفض التصعيد في مدينة الأبيض ‏السودانية‎ ‎

نيويورك-سانا
جددت الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في مدينة الأبيض الواقعة وسط ولاية شمال كردفان في السودان، ومنع تكرار ما شهدته مدينة الفاشر غرب البلاد، داعيةً جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك وفق مركز أخبار الأمم المتحدة، أن المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، بيكا هافيستو، شدد خلال اتصال مع قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو على ضرورة تجنب أي خطوات قد تزيد من تدهور الوضع الإنساني في ولاية شمال كردفان.
وأضاف: إن هافيستو دعا أطراف النزاع إلى التركيز على الحوار لإنهاء الحرب، كما بحث التطورات السياسية الأخيرة وجهود اللجنة الخماسية الهادفة إلى تسهيل التواصل مع الأطراف السودانية.
وأشار دوجاريك إلى استمرار هجمات المسيّرات وصعوبة الوصول إلى المنطقة، مؤكداً أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يواصلون إيصال المساعدات الغذائية والإغاثية إلى السكان والنازحين في المنطقة.
وطالبت الأمم المتحدة أول أمس، بوقف الهجوم العسكري الوشيك الذي تعتزم قوات الدعم السريع شنه على مدينة الأبيض الاستراتيجية في ولاية شمال كردفان بالسودان، محذرةً من عواقب كارثية على المدنيين في حال استمرار التصعيد العسكري.
يذكر أن قوات الجيش السوداني تخوض مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الدعم السريع المتمردة منذ نيسان 2023، ما أدى إلى مقتل آلاف السكان وإصابة وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.