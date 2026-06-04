مقتل جندي من اليونيفيل متأثراً بجراحه بعد سقوط قذائف هاون قرب ‌‏مرجعيون في لبنان

بيروت-سانا‏

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام “اليونيفيل” اليوم الخميس، مقتل ‌‏جندي من عناصرها متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، جراء سقوط قذائف ‌‏هاون على موقعه قرب مرجعيون جنوب شرق لبنان أمس.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن اليونيفيل قولها في بيان : “إنّه”بعد ‌‏وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نُقل ‌‏الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في بيروت حيث فارق ‌‏الحياة متأثراً بجراحه”، مضيفا: إن جنديين آخرين أصيبا في الهجوم، ‏ويتلقيان ‏العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل”.‏

وأضاف البيان: إن القوة الدولية باشرت تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث ‌‏المأساوي، لافتاً إلى أن اليونيفيل رصدت تزايداً ملحوظاً في عدد المقذوفات ‌‏وسقوطها في جنوب لبنان، مشدّدة على أنّ الهجمات المتعمدة على قوات حفظ ‌‏السلام تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن ‌‏الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.‏

‏ وجددت اليونيفيل دعوتها جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب ‌‏القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في ‌‏جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض قوات حفظ ‌‏السلام للخطر، كما دعت السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في ‌‏الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة، وضمان محاسبتهم جنائياً.‏

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الصربية في وقت سابق اليوم بأن عنصر ‏اليونيفيل الذي ‏قتل اليوم صربي الجنسية، موضحة أنه قضى “متأثراً ‏بجراحه، جراء سقوط ‏صاروخ على قاعدة للأمم المتحدة.‏

وتنتشر بعثة اليونيفيل الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان منذ عام 1978، ‌‏بهدف تعزيز الاستقرار، وتعمل الآن بموجب قرار مجلس الأمن 1701، ‌‏وتواجه مخاطر كبيرة مع التصعيد العسكري وتزايد هجمات إسرائيل و‏ميليشا ‏حزب الله بالقرب من مواقعها.‏