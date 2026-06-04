مقتل جندي من اليونيفيل متأثراً بجراحه بعد سقوط قذائف هاون قرب ‌‏مرجعيون في لبنان

بيروت-سانا
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام “اليونيفيل” اليوم الخميس، مقتل جندي من عناصرها متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون جنوب شرق لبنان أمس.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن اليونيفيل قولها في بيان : “إنّه”بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية، نُقل الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة جواً إلى مستشفى في بيروت حيث فارق الحياة متأثراً بجراحه”، مضيفا: إن جنديين آخرين أصيبا في الهجوم، ويتلقيان العلاج في منشأة طبية بقاعدة اليونيفيل”.
وأضاف البيان: إن القوة الدولية باشرت تحقيقاً لتحديد ملابسات هذا الحادث المأساوي، لافتاً إلى أن اليونيفيل رصدت تزايداً ملحوظاً في عدد المقذوفات وسقوطها في جنوب لبنان، مشدّدة على أنّ الهجمات المتعمدة على قوات حفظ السلام تُعدّ انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد ترقى إلى جرائم حرب.
وجددت اليونيفيل دعوتها جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر، كما دعت السلطات الوطنية المختصة إلى التحقيق في الحادث، وتقديم الجناة إلى العدالة، وضمان محاسبتهم جنائياً.
من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الصربية في وقت سابق اليوم بأن عنصر اليونيفيل الذي قتل اليوم صربي الجنسية، موضحة أنه قضى “متأثراً بجراحه، جراء سقوط صاروخ على قاعدة للأمم المتحدة.
وتنتشر بعثة اليونيفيل الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان منذ عام 1978، بهدف تعزيز الاستقرار، وتعمل الآن بموجب قرار مجلس الأمن 1701، وتواجه مخاطر كبيرة مع التصعيد العسكري وتزايد هجمات إسرائيل وميليشا حزب الله بالقرب من مواقعها.