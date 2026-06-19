الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد السعي لوقف شامل لإطلاق النار

بيروت-سانا‏

أدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم الجمعة التصعيد المستمر الذي تشنه قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي على مناطق الجنوب والبقاع، مؤكداً مواصلة الجهود والعمل لتحقيق ‏وقف شامل لإطلاق النار.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الرئيس عون قوله في بيان: “إن ما نشهده ‏اليوم في الجنوب والبقاع من توسيع لدائرة الاعتداءات الإسرائيلية، والمزيد من القتل ‏والتدمير، يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً، ولا سيما أنه طال عشرات الأبرياء من النساء ‏والأطفال”.‏

وشدد عون على أن هذا التصعيد يستهدف بشكل مباشر جميع المحاولات والمساعي الجارية ‏لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وبخاصة في ظل التطورات الأخيرة بين ‏الولايات المتحدة وإيران.‏

وأكد الرئيس اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تحول دون العمل على إنجاز ‏وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، مبيناً أن هذا ما تم توجيه الوفد اللبناني ‏المفاوض به في الجولة المقبلة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.‏

واختتم عون بيانه بالقول: “لا يمكن التساهل في هذه المسألة، لأن وقف إطلاق النار ‏الشامل والكامل هو المدخل الأساسي للبحث في الملفات الأخرى، وفي مقدمتها انسحاب ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأسرى”.‏

وكان 24 شخصاً قتلوا وأصيب 39 آخرون وفق حصيلة غير نهائية جراء غارات جوية ‏إسرائيلية كثيفة ‏استهدفت في وقت سابق اليوم عدداً من المناطق شرق وجنوب لبنان، وذلك ‏في إطار اعتداءات إسرائيل المتواصلة رغم دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة ‏وإيران حيز التنفيذ، والتي تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع ‏الجبهات، بما في ذلك لبنان.‏