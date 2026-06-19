الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي ويؤكد السعي لوقف شامل لإطلاق النار

بيروت-سانا
أدان الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون اليوم الجمعة التصعيد المستمر الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق الجنوب والبقاع، مؤكداً مواصلة الجهود والعمل لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الرئيس عون قوله في بيان: “إن ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسيع لدائرة الاعتداءات الإسرائيلية، والمزيد من القتل والتدمير، يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً، ولا سيما أنه طال عشرات الأبرياء من النساء والأطفال”.
وشدد عون على أن هذا التصعيد يستهدف بشكل مباشر جميع المحاولات والمساعي الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، وبخاصة في ظل التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد الرئيس اللبناني أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، مبيناً أن هذا ما تم توجيه الوفد اللبناني المفاوض به في الجولة المقبلة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
واختتم عون بيانه بالقول: “لا يمكن التساهل في هذه المسألة، لأن وقف إطلاق النار الشامل والكامل هو المدخل الأساسي للبحث في الملفات الأخرى، وفي مقدمتها انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأسرى”.
وكان 24 شخصاً قتلوا وأصيب 39 آخرون وفق حصيلة غير نهائية جراء غارات جوية إسرائيلية كثيفة استهدفت في وقت سابق اليوم عدداً من المناطق شرق وجنوب لبنان، وذلك في إطار اعتداءات إسرائيل المتواصلة رغم دخول مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران حيز التنفيذ، والتي تنص على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.