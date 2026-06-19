مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف ‏مدفعي واسع على عدد من القرى والبلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان، أدت أيضاً إلى ‏وقوع أضرار مادية كبيرة في منازل وبنى سكنية‎.‎

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فقد استهدفت الغارات، التي نُفذت بعد منتصف الليل ‏وحتى ساعات فجر اليوم الجمعة، بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير وكفرجوز ‏والنبطية الفوقا وعدداً من المناطق المحيطة، حيث طالت منازل مأهولة بالسكان‎.‎

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت ‏والنبطية الفوقا ومرتفعات الريحان، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء سكنية في ‏المدينة وبلدات مجاورة‎.‎

كما استهدفت الغارات مناطق في كفرجوز وحي الجامعات في النبطية وحي البيدر في ‏حاروف، إضافة إلى مناطق بين الشرقية والدوير، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى ‏وتدمير منازل‎.‎

وفي السياق أيضاً تعرضت بلدات كفرصير والقصيبة وكفردجال وجبشيت وتول لسلسلة ‏غارات وقصف مدفعي متزامن، استمر حتى ساعات الفجر، ما أدى إلى وقوع خسائر ‏بشرية إضافية وأضرار واسعة في الممتلكات‎.‎

يشار إلى أن 3 أشخاص قتلوا أمس الأربعاء وأصيب آخرون بجروح في قصف للقوات ‏الإسرائيلية جنوب لبنان، ليرتفع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية منذ الثاني من آذار ‏الماضي إلى 3912 قتيلاً، وجرح 11873 بحسب وزارة الصحة اللبنانية‎.‎