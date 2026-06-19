مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في غارات إسرائيلية على قرى وبلدات في جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي واسع على عدد من القرى والبلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان، أدت أيضاً إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في منازل وبنى سكنية.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فقد استهدفت الغارات، التي نُفذت بعد منتصف الليل وحتى ساعات فجر اليوم الجمعة، بلدات الشرقية وحاروف وكفرصير وكفرجوز والنبطية الفوقا وعدداً من المناطق المحيطة، حيث طالت منازل مأهولة بالسكان.
كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا ومرتفعات الريحان، تزامناً مع قصف مدفعي مكثف طال أحياء سكنية في المدينة وبلدات مجاورة.
كما استهدفت الغارات مناطق في كفرجوز وحي الجامعات في النبطية وحي البيدر في حاروف، إضافة إلى مناطق بين الشرقية والدوير، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وتدمير منازل.
وفي السياق أيضاً تعرضت بلدات كفرصير والقصيبة وكفردجال وجبشيت وتول لسلسلة غارات وقصف مدفعي متزامن، استمر حتى ساعات الفجر، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية إضافية وأضرار واسعة في الممتلكات.
يشار إلى أن 3 أشخاص قتلوا أمس الأربعاء وأصيب آخرون بجروح في قصف للقوات الإسرائيلية جنوب لبنان، ليرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3912 قتيلاً، وجرح 11873 بحسب وزارة الصحة اللبنانية.