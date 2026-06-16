الجيش الأمريكي يعتزم إنشاء مخزون أسلحة في جنوب شرق أستراليا

كانبرا-سانا

يعتزم الجيش الأمريكي إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام، بما في ذلك أسلحة مخصصة لقوات مشاة البحرية، على الساحل الجنوبي الشرقي من أستراليا.

وبحسب وثائق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، فإن الموقع المقترح يتمتع بأهمية استراتيجية نظراً لكونه خارج نطاق معظم الصواريخ الصينية، ما يجعله خياراً مناسباً لتعزيز القدرات اللوجستية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويُعد هذا التطور سابقة بالنسبة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في أستراليا، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع انتشارها العسكري في المنطقة، مستفيدةً من الموقع الجغرافي الأسترالي.

ولم تصدر وزارة الدفاع الأمريكية تعليقاً رسمياً موسعاً بشأن تفاصيل المخزون المزمع أو الجدول الزمني لتنفيذه.