حصيلة ضحايا زلزال الفلبين ترتفع إلى 78 قتيلاً و30 مفقوداً

مانيلا-سانا

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب قبالة مقاطعة سارانغاني جنوب البلاد في الثامن من حزيران الجاري ارتفعت إلى 78 قتيلاً، فيما لا يزال 30 شخصاً في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن المجلس قوله: إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، أثر في أكثر من 357 ألف أسرة، أي ما يعادل نحو 1.5 مليون شخص، بينما لا يزال نحو 22 ألف شخص يقيمون في 47 مركز إيواء مؤقتاً.

وأشار إلى أن الكارثة تسببت بتضرر نحو 74 ألفاً و700 منزل، بينها 13 ألفاً و700 منزل دُمرت بالكامل، إضافة إلى تضرر 774 منشأة وبنى تحتية، فيما بلغت قيمة الأضرار نحو 1.29 مليار بيزو (21.3 مليون دولار).

كما قُدرت الخسائر الزراعية الناجمة عن الزلزال بنحو 29.8 مليون بيزو.

وتعد الفلبين من أكثر دول العالم عرضة للزلازل والنشاط البركاني، نظراً لوقوعها ضمن منطقة “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي حزام جيولوجي نشط يمتد من أمريكا الجنوبية إلى أقصى شرق روسيا.