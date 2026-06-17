ارتفاع عدد القتلى جراء الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 73016

غزة 1 ارتفاع عدد القتلى جراء الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى 73016

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023،‏ إلى 73016 قتيلاً، و173265 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية قتيلين فلسطينيين، و5 إصابات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ10 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1005، والإصابات إلى 3157، فيما جرى انتشال 784 جثماناً.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

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