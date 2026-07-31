تحطم مقاتلة أمريكية من طراز “إف-35 بي” في كاليفورنيا ونجاة طيارها

واشنطن-سانا

تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز “إف-35 بي” اليوم الجمعة بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، فيما نجا الطيار بعد أن قفز من الطائرة، ونُقل إلى منشأة طبية لتلقي الرعاية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن قوات مشاة البحرية الأمريكية قولها في بيان: “إن المقاتلة تحطمت بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية جراء حادث من “الفئة أ”، وهي أعلى درجات الحوادث العسكرية، وتُصنَّف في الحالات التي تؤدي إلى تدمير طائرة عسكرية أو تتجاوز قيمة الأضرار فيها مليوني دولار أو تسفر عن وفاة أحد أفراد الخدمة.

وأوضح البيان أن الطيار تمكن من استخدام نظام الإنقاذ الطارئ قبل تحطم الطائرة، وتم إنقاذه، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن حالته الصحية، كما لم تُعلن السلطات الأمريكية حتى الآن أسباب الحادث، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابساته.

وتُعد مقاتلة “إف-35 بي” إحدى النسخ المتطورة من الطائرة الشبح متعددة المهام “إف-35″، وتمتاز بقدرتها على الإقلاع القصير والهبوط العمودي، ما يتيح تشغيلها من القواعد ذات المساحات المحدودة وخاصة حاملات الطائرات الصغيرة وقواعد حلف شمال الأطلسي “الناتو” المتقدمة.