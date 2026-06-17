كوريا الجنوبية تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المناطق الحدودية مع جارتها الشمالية

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سيئول-سانا‏

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أعلنت كوريا الجنوبية عزمها تخفيف القيود المفروضة على المنطقة العازلة التي يسيطر عليها ‏الجيش على طول الحدود بين الكوريتين للسماح بوصول مدني أوسع وتحفيز النمو الإقليمي.‏

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ونقلت وكالة يونهاب عن وزير الدفاع آن غيو باك قوله: إن خط حظر دخول المدنيين، وهو ‏منطقة عازلة تقع على بعد 10 كيلو مترات جنوب خط الترسيم العسكري، ويمر عبر المنطقة ‏منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، سيتم تقليصه إلى متوسط 6 كيلو مترات في المسافة.‏

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وأضاف: إنه تم وضع خطة لتعديل خط حظر دخول المدنيين للتكيف مع البيئات الأمنية ‏المستقبلية في ظل تقلص القوى العاملة العسكرية، مع ضمان الظروف العملياتية.‏

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وبموجب الخطة، ستتم إعادة تصنيف الخط، المصنف حالياً كمنطقة حماية خاضعة للرقابة، ‏كمنطقة حماية مقيدة، وهي خطوة ستسمح بتطوير الأراضي والبناء بعد موافقة السلطات المختصة ‏والإجراء سيطبق على مساحة تقارب 270 كيلومتراً مربعاً.‏

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وتخطط الوزارة رفع القيود المفروضة على ما يقرب من 450 كيلو متراً مربعاً من منطقة الحماية ‏المقيدة للسماح بتطوير العقارات الخاصة كما ستقوم بإزالة المنشآت العسكرية التي يعتقد أنها ‏أصبحت بلا جدوى تكتيكياً.‏

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‏ ‏وبحسب المعلومات تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق تطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة المصادقة ‏الرقمية، لتبسيط إجراءات دخول المدنيين إلى الخط بدءاً من عام 2027 كما ستسهل أيضاً عملية ‏إجراءات الموافقة على تشغيل الطائرات المسيرة الزراعية المستخدمة في المزارع بالمناطق ‏الحدودية.‏

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وتعد المنطقة الحدودية بين الكوريتين من أكثر المناطق تحصيناً في العالم، إذ تفصل بين البلدين ‏المنطقة منزوعة السلاح التي أُنشئت بموجب اتفاق الهدنة الذي أنهى القتال في الحرب الكورية ‌‏(1950-1953).‏