سيئول-سانا
أعلنت كوريا الجنوبية عزمها تخفيف القيود المفروضة على المنطقة العازلة التي يسيطر عليها الجيش على طول الحدود بين الكوريتين للسماح بوصول مدني أوسع وتحفيز النمو الإقليمي.
ونقلت وكالة يونهاب عن وزير الدفاع آن غيو باك قوله: إن خط حظر دخول المدنيين، وهو منطقة عازلة تقع على بعد 10 كيلو مترات جنوب خط الترسيم العسكري، ويمر عبر المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، سيتم تقليصه إلى متوسط 6 كيلو مترات في المسافة.
وأضاف: إنه تم وضع خطة لتعديل خط حظر دخول المدنيين للتكيف مع البيئات الأمنية المستقبلية في ظل تقلص القوى العاملة العسكرية، مع ضمان الظروف العملياتية.
وبموجب الخطة، ستتم إعادة تصنيف الخط، المصنف حالياً كمنطقة حماية خاضعة للرقابة، كمنطقة حماية مقيدة، وهي خطوة ستسمح بتطوير الأراضي والبناء بعد موافقة السلطات المختصة والإجراء سيطبق على مساحة تقارب 270 كيلومتراً مربعاً.
وتخطط الوزارة رفع القيود المفروضة على ما يقرب من 450 كيلو متراً مربعاً من منطقة الحماية المقيدة للسماح بتطوير العقارات الخاصة كما ستقوم بإزالة المنشآت العسكرية التي يعتقد أنها أصبحت بلا جدوى تكتيكياً.
وبحسب المعلومات تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق تطبيقات الهاتف المحمول وأنظمة المصادقة الرقمية، لتبسيط إجراءات دخول المدنيين إلى الخط بدءاً من عام 2027 كما ستسهل أيضاً عملية إجراءات الموافقة على تشغيل الطائرات المسيرة الزراعية المستخدمة في المزارع بالمناطق الحدودية.
وتعد المنطقة الحدودية بين الكوريتين من أكثر المناطق تحصيناً في العالم، إذ تفصل بين البلدين المنطقة منزوعة السلاح التي أُنشئت بموجب اتفاق الهدنة الذي أنهى القتال في الحرب الكورية (1950-1953).
كوريا الجنوبية تعتزم تخفيف القيود المفروضة على المناطق الحدودية مع جارتها الشمالية