أكثر من 264 ألف قتيل وجريح جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

O6YzkIiS 22 2 أكثر من 264 ألف قتيل وجريح جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ‏السابع من تشرين الأول 2023،‏ وحتى الآن إلى 73,008 قتلى و173,260 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 قتلى، و8 إصابات.

وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 997، وإجمالي الإصابات إلى 3,152، فيما جرى انتشال 784 جثماناً.

وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

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