أردوغان: “أسطول الصمود” كشف للعالم بأسره الوجه الإجرامي لإسرائيل

أنقرة-سانا

أدان الرئيس التّركي رجب طيب أردوغان اليوم، الاعتداء الإسرائيلي على سفن ” أسطول الصمود” العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، مؤكداً ان الأسطول كشف للعالم بأسره الوجه الإجرامي لإسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله خلال اجتماع حزب “العدالة والتنمية” في أنقرة: ” أدين بشدة القرصنة على أسطول الصمود الذي انطلق لكشف الهمجية التي تقتل الأطفال جوعاً بغزة ولتقديم مساعدات إنسانية”، مشيراً إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين في المياه الدّولية يثبت حالة الجنون الهستيري لدى المسؤولين الإسرائيليين للتغطية على جرائم الإبادة التي يرتكبونها في غزة.

وشدّد الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب جميع المشاركين في “أسطول الصمود” العالمي، ومواصلتها العمل لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، لافتاً إلى اتخاذ الاحتياطات لمنع المساس بالناشطين الأتراك المشاركين في الأسطول.

وأثار الاعتداء الإسرائيلي على “أسطول الصمود” ردود أفعال دولية مندّدة، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من العواصم والمدن الأوروبية، فيما أمر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد على خلفية الجريمة الإسرائيلية الجديدة.