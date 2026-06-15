قطر تؤكد مواصلة دعمها لجهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

الدوحة-سانا



أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مواصلة دولة قطر دعمها الكامل لكل الجهود والمساعي الحميدة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال علاقات التعاون بين قطر والأمم المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما ما تم التوصل إليه من اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وأكد وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، استمرار دعم دولة قطر الكامل لكل الجهود والمساعي الحميدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، والتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، ويسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.



‏وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، رحب في وقت سابق اليوم، ‏بالتوصل إلى الاتفاق الذي أعلنته الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار، مؤكداً أن قطر ستواصل دعم كل ما يعزز الأمن ‏والاستقرار الدوليين عبر الحوار واحترام مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار‎.‎