الدفاعات الإماراتية والقطرية تتصديان لاعتداءات صاروخية ومسيرات إيرانية

أبو ظبي-الدوحة-سانا

أعلنت وزارتا الدفاع الإماراتية والقطرية عن تصدّي دفاعاتهما الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، لاعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران استهدفت البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان على منصة “X”: إن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران.

وأشارت الوزارة إلى أن الأصوات التي سمعت في مناطق متفرقة من الدولة نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

وفي الدوحة، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان مماثل، أن الدفاعات الجوية القطرية تصدت بنجاح لهجمة صاروخية معادية استهدفت البلاد.

يشار إلى أنها المرة الثانية اليوم التي تنجح فيها الدفاعات الإماراتية والقطرية بالتصدي لهجوم بالطائرات المسيّرة والصواريخ من إيران.

