أربع إصابات جراء سقوط شظايا فوق منازل بإمارة دبي

دبي-سانا

أعلنت حكومة إمارة دبي اليوم الثلاثاء عن إصابة أربعة أشخاص جراء سقوط شظايا على عدد من المنازل السكنية في جنوبي الإمارة.

وجاء في بيان لحكومة دبي نُشر على منصة “x”: أكدت الجهات المختصة أنه يتم التعامل مع حادث ناتج عن سقوط شظايا على عدد من المنازل السكنية في جنوبي دبي، مما تسبب في أضرار بالمنازل و4 إصابات بسيطة لأشخاص من الجنسية الآسيوية”.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنها تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة مصدرها إيران.

وتتعرض دول الخليج العربي، وبينها الإمارات، بشكل يومي لاعتداءات إيرانية، على منشآت مدنية وخدمية ومبان سكنية، ما يسفر عن وقوع ضحايا.

