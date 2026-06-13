مقتل شخص جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف قرى وبلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شخص، وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات الشخصية والبنى التحتية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة معركة في قضاء صور، ما أدى إلى مقتل شخص.

كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، على نسف منازل ومؤسسات رسمية في مدينة بنت جبيل.

كما شن طيران العدو الإسرائيلي ليل أمس، 3 غارات على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‌‏الإسرائيلية على لبنان، منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3711 قتيلاً‎ و11483 جريحاً.