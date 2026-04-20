اليماحي يدعو لتوحيد الصوت البرلماني الدولي لمواجهة تصعيد الاحتلال في فلسطين

إسطنبول-سانا

دعا رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي إلى توحيد الصوت البرلماني الدولي في مواجهة التصعيد والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد اليماحي خلال كلمته أمس الأحد أمام الاجتماع الثاني لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين في إسطنبول، على أن القضية الفلسطينية تحتاج اليوم إلى كل موقف مسؤول وجهد صادق لنصرة الحق الفلسطيني.

ونوه بمبادرة رئيس البرلمان التركي بتأسيس “مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين”، معتبراً أنها خطوة نوعية تعكس وعياً بحجم التحديات التي تواجه القضية، ومؤكداً حرص البرلمان العربي على أن يكون طرفاً فاعلاً فيها.

وأشار إلى استمرار سياسات الاحتلال العدوانية، والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، إضافة إلى إقرار تشريع عنصري يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، في مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن هذه التطورات تفرض على المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة للتحرك العاجل لحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وضمان بقاء حل الدولتين خياراً أساسياً لتحقيق السلام العادل.

وانطلقت الأربعاء الماضي بمشاركة الوفد البرلماني السوري في إسطنبول، أعمال الدورة الـ 152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، والتي اختتمت أمس الأحد، في أول مشاركة لسوريا بعد انقطاع دام سنوات.