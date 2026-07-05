مقتل 14 جندياً يمنياً في هجوم لميليشيا الحوثيين جنوب محافظة الحديدة

صنعاء-سانا

قُتل 14 جندياً يمنياً في هجوم شنته جماعة الحوثي على مواقع للقوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في منطقة حيس جنوب محافظة الحديدة، وفق ما أفاد به مسؤول عسكري.

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد عن المسؤول قوله: إن القوات الحكومية تمكنت من صد الهجوم، بعد اشتباكات استمرت عدة ساعات فجر أمس، أجبرت المهاجمين على التراجع.

وأضاف: إن الاشتباكات أسفرت أيضاً عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثيين، من دون أن يحدد عددهم، مؤكداً انتهاء المواجهات وعودة الهدوء إلى المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر في اليمن، رغم الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022، والتي أسهمت في خفض وتيرة العمليات العسكرية على نطاق واسع.

وكان المتحدث باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اللواء الركن تركي المالكي، أكد أمس أن التصريحات الصادرة عن ميليشيا الحوثيين ضد السعودية أول أمس الجمعة، تمثل محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، مشدداً على أن التحالف سيرد بحزم على أي استهداف للمملكة.

يشار إلى أن ميليشيا الحوثي هددت أول أمس الجمعة، بأنها ستستهدف مطارات ومواقع سعودية بزعم “انتهاك السعودية للمجال الجوي اليمني”.