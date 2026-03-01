اعتداء على ناقلة نفط في مضيق هرمز في الخليج

مسقط-سانا

أعلن مركز الأمن البحري العماني اليوم الأحد الاعتداء على ناقلة نفط في مضيق هرمز، في الخليج العربي بالقرب من محافظة مسندم، شمال السلطنة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن المركز قوله: إن الناقلة التي تحمل علم جمهورية “بالاو” الواقعة غرب المحيط الهادئ تعرضت للاعتداء، على بعد خمسة أميال بحرية شمال ميناء خصب بالمحافظة، وتم إخلاء جميع طاقم الناقلة المكون من 20 شخصاً.

وأوضح المركز أنه بحسب المعلومات الأولية تبين وجود إصابات متفاوتة لأربعة من أفراد طاقم الناقلة تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم.

وأعلن مصدر أمني في سلطنة عُمان في وقت سابق اليوم، تعرض ميناء الدقم الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، لاعتداء بطائرتين مسيّرتين في وقت تتواصل فيه الهجمات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل وأمريكا من جهة، وإيران من جهة ثانية لليوم الثاني.

