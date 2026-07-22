قطر و”التعاون الإسلامي” ترحبان بحظر هولندا وبلجيكا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

الدوحة – الرياض-سانا

رحبت قطر ومنظمة التعاون الإسلامي اليوم الأربعاء بالقرار الصادر عن هولندا وبلجيكا والقاضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مؤكدتين أنها خطوة مهمة تدعم الجهود الرامية لردع سياسات الاحتلال الاستيطانية، باعتبارها انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني.



وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن أملها في أن تتخذ المزيد من الدول خطوات مماثلة، مشددة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف سياسته الاستيطانية.

وجددت الخارجية تأكيد موقف قطر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبها رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان مماثل بالحظر البلجيكي والهولندي، ووصفته بأنه إنجاز قانوني وسياسي ينسجم مع أحكام القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 2334.



وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها لدول العالم كافة لاتخاذ إجراءات عملية لحظر الأنشطة الاقتصادية والمالية المرتبطة بـ منظومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعلنت الحكومة الهولندية، أمس الثلاثاء، أنها تعتزم حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتباراً من 22 أيلول المقبل، مشيرة إلى أن الحظر سيشمل “استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية”.



وانضمت هولندا وبلجيكا في قرارهما إلى عدد من دول في الاتحاد الأوروبي، بينها إيرلندا وإسبانيا، والتي فرضت قيوداً على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.