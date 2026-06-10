السويد تؤكد تضامنها مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أبو ظبي-سانا

أكدت السويد تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ونظيرته السويدية ماريا مالمر ستينرغارد في أبو ظبي اليوم الأربعاء، حيث بحث الجانبان تداعيات هذه الاعتداءات والتطورات الإقليمية المرتبطة بها.

وناقش الطرفان الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة البحرية الدولية، وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

وجددت ستينرغارد تأكيد تضامن بلادها مع الإمارات، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون أمنها وسلامة أراضيها، وضمان أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين.

كما استعرض الجانبان أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام المستدام في المنطقة والعالم.

يشار إلى أن الاعتداءات الإيرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على دول الخليج العربي، ومن بينها الإمارات، ما زالت مستمرة منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مراراً تعامل دفاعاتها الجوية مع طائرات مسيّرة وصواريخ قادمة من إيران.