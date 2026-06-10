الداخلية البحرينية: إطلاق صافرات الإنذار عقب الإعلان عن استهداف إيران قاعدة أمريكية بالمملكة

المنامة-سانا



أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار في البلاد، عقب الإعلان عن استهداف إيران قاعدة أمريكية على أراضي المملكة.



وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس اليوم الأربعاء: “تم إطلاق صفارات الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية”.



وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن أن القوات الإيرانية استهدفت، قاعدة أمريكية في البحرين، وذلك في أعقاب سلسلة هجمات شنتها الولايات المتحدة على إيران.



يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم ، عن الانتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات دفاعية استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك رداً على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز “أباتشي” أمس.