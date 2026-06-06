منظمة “درع الأمريكتين” تدين محاولات زعزعة استقرار بوليفيا

واشنطن-سانا

أدانت منظمة “درع الأمريكتين” المحاولات المستمرة للإطاحة بالحكومة المنتخبة بأغلبية ساحقة في بوليفيا، مؤكدة دعمها لحكومة الرئيس رودريغو باز.

وقالت المنظمة في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم السبت: “نقف صفاً واحداً مع الحكومة الديمقراطية في تصديها لمحاولات جرّ بوليفيا إلى الوراء، عبر أساليب ملتوية لمنع وصول الغذاء والدواء والإمدادات الحيوية الأخرى إلى الشعب البوليفي من خلال إغلاق الطرق”.

وأضافت المنظمة: “لا يمكن لحكم الغوغاء أن يحل محل القرار الذي اتخذته أغلبية البوليفيين في صناديق الاقتراع لطي صفحة عقدين من الحكومات الفاسدة”، داعية إلى محاسبة من يمولون هذه الاحتجاجات بأموال تجارة المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وتضم المنظمة الولايات المتحدة والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكوستاريكا والدومينيكان والإكوادور والسلفادور وغيانا وهندوراس وبنما وباراغواي وترينيداد وتوباغو.

يذكر أن احتجاجات اندلعت مطلع أيار الماضي، عقب دعوة إلى الإضراب العام أطلقها اتحاد العمال البوليفي، الذي يعد النقابة العمالية الرئيسية في هذا البلد.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمة هاتفية مع باز، يوم الخميس، أن واشنطن “تكثف جهودها لتقديم مساعدات طارئة ودعم لوجستي» لمساعدة البوليفيين الذين يعانون من «نقص حاد في الغذاء والدواء” نتيجة إغلاق الطرق.