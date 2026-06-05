وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن قد تمنح بعض الدول إعفاءات من ‏العقوبات لشراء النفط الروسي

واشنطن-سانا
أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تمنح في المستقبل إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي لكل دولة على حدة.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن بيسنت قوله خلال جلسة استماع في مجلس النواب: “أميل بقوة إلى أنه في حال تم منح المزيد من الإعفاءات، فستكون مخصصة لكل دولة على حدة وليست عامة”.
وأوضح بيسنت أن “الاتحاد الروسي لم يجن سوى إيرادات إضافية ضئيلة للغاية بسبب هذه الإعفاءات، كان نفطه يذهب دائما إلى الصين، والآن يمكن أن يذهب إلى حلفائنا”.
ومددت إدارة ترامب مرتين الإعفاءات المؤقتة من العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
ففي أيار الماضي، مددت وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي في عرض البحر لمدة 30 يوماً، بعد أن كانت قد رفعت في آذار العقوبات مؤقتا عن النفط الإيراني الموجود في الناقلات، في محاولة منها للتخفيف من حدة أزمة الإمدادات العالمية.