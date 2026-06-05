وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن قد تمنح بعض الدول إعفاءات من ‏العقوبات لشراء النفط الروسي

واشنطن-سانا‏

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ‏قد تمنح في المستقبل إعفاءات من العقوبات لشراء النفط الروسي لكل دولة ‏على حدة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن بيسنت قوله خلال جلسة استماع ‏في مجلس النواب: “أميل بقوة إلى أنه في حال تم منح المزيد من الإعفاءات، ‏فستكون مخصصة لكل دولة على حدة وليست عامة”.‏

وأوضح بيسنت أن “الاتحاد الروسي لم يجن سوى إيرادات إضافية ضئيلة ‏للغاية بسبب هذه الإعفاءات، كان نفطه يذهب دائما إلى الصين، والآن يمكن ‏أن يذهب إلى حلفائنا”.‏

ومددت إدارة ترامب مرتين الإعفاءات المؤقتة من العقوبات المفروضة على ‏النفط الروسي، وذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، نتيجة الحرب في ‏الشرق الأوسط وإغلاق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إمدادات ‏النفط والغاز العالمية.‏

ففي أيار الماضي، مددت وزارة الخزانة الأمريكية الإعفاء من العقوبات ‏المفروضة على النفط الروسي في عرض البحر لمدة 30 يوماً، بعد أن كانت ‏قد رفعت في آذار العقوبات مؤقتا عن النفط الإيراني الموجود في الناقلات، ‏في محاولة منها للتخفيف من حدة أزمة الإمدادات العالمية.‏