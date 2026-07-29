البحرين تؤكد تأييد السعودية في حماية أمنها والدفاع عن أراضيها

المنامة-سانا

أكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب السعودية، وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها والدفاع عن أراضيها، “رداً على الاعتداءات المتكررة التي نفذتها ميليشيات موالية لإيران انطلاقاً من العراق”.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، اليوم الأربعاء، وقوف بلادها، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، صفاً واحداً إلى جانب السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها ومقدراتها الوطنية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى “اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة لإلزام إيران ووكلائها بالوقف الفوري والكامل للهجمات غير المبررة على دول المنطقة، وضمان أمن الممرات المائية الدولية”.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق اليوم، أنها نفذت ضربات نوعية بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد ميليشيا تابعة ‏لإيران في العراق، رداً على استهداف منشآتها النفطية.‏

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت أمس عدداً من المسيّرات التي انطلقت من الأراضي العراقية، ‏وحاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية‎.‎