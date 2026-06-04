الاتحاد الأوروبي يقر حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو

بروكسل-سانا



أقرّ الاتحاد الأوروبي حزمة دعم جديدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية اللبنانية ودعم الاستقرار في البلاد.



ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قولها اليوم الخميس: إن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يتيح فرصة للحيلولة دون تجدد الأعمال القتالية على نطاق واسع، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن استمرار التوترات الميدانية يؤكد هشاشة الوضع القائم.



وأكدت كالاس أن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها يمثلان السبيل الأمثل لترسيخ الاستقرار وحصر استخدام القوة بيد الدولة.



وتعد هذه المساعدة الرابعة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجيش اللبناني خلال السنوات الأخيرة، ما يرفع إجمالي قيمة الدعم الأوروبي المخصص له إلى 182 مليون يورو.



ويأتي القرار الأوروبي في ظل استمرار الحرب في لبنان حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، وبلغ عدد ضحايا الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على ‏لبنان منذ الثاني من آذار الماضي 3516 قتيلاً‎ و‎ 10674جريحاً، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية.



يشار إلى أن الرئيس اللبناني جوزاف عون أعلن في وقت سابق اليوم أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، قد يتم خلال 24 ساعة من تلقّي واشنطن إبلاغاً رسمياً بموافقة الأطراف المعنية، وتقديم الضمانات اللازمة.