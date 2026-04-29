ترامب وبوتين يبحثان هاتفياً الحرب في أوكرانيا والوضع بالشرق الأوسط

موسكو -سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الوضع في أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، أن الرئيسين أعربا عن تقييمات متقاربة للأوضاع، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب “يعتقد أن التوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا بات وشيكاً”، مضيفاً: إن الرئيس بوتين أبلغ ترامب بأن موسكو مستعدة لإعلان هدنة بحلول يوم النصر.

وأوضح أوشاكوف، أن الرئيس الأمريكي أكد أهمية إنهاء الأعمال الحربية في أوكرانيا واستعداده لتسهيل ذلك بكل السبل الممكنة، مشيراً إلى أنه سيواصل ممثلوه الموثوق بهم الاتصالات مع كل من موسكو وكييف.

وأشار مساعد الرئيس الروسي، إلى أن بوتين أدان بشدة محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي مؤخراً، مؤكداً عدم قبول أي شكل من أشكال العنف ذي الدوافع السياسية.

وبشأن الحرب في الشرق الأوسط، قال أوشاكوف: إن الرئيس الروسي اعتبر أن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران قرار صائب، لما له من أثر إيجابي على استقرار الأوضاع، إذ من شأنه أن يتيح فرصة للتفاوض ويسهم عموماً في استقرار الأوضاع.

ومع توسع نطاق الضربات الجوية والمسيّرات، وتزايد الاتهامات السياسية وتباينها بين الطرفين، تستمر الحرب الروسية الأوكرانية في التصاعد المتبادل، وسط غياب أي مؤشرات على تهدئة قريبة، واستمرار كلّ طرف في تقديم روايته الخاصة لمجريات الميدان.